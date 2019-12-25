С "ВЦКП" в Петербурге началось преобразование ГУПов

К 2025 году унитарных предприятий останется всего три.

В Петербурге началось преобразование государственных унитарных предприятий. Как рассказали в пресс-службе Смольного, первым стал ГУП "Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства", рассчитывающий платы за ЖКУ.

Известно, что "ВЦКП" станет акционерным обществом, и это позволит организации развиваться, а городу – улучшить услуги в сфере ЖКХ. Кроме того, переход ГУПа в АО даст дополнительный стабильный доход в бюджет Петербурга в виде дивидендов по акциям общества. Решение о приватизации предприятия выдал КИО и поддержал Жилищный комитет.

В Смольном напомнили, что деятельность всех городских ГУПов проанализировали, поэтому к 2025 году их останется только три. Все это проводится с целью создания в Петербурге рынка конкурентных услуг и соблюдения Федерального закона №485.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашлось предприятие-фантом, которое якобы хранило 114 тонн творога.

Фото: Piter.TV