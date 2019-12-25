В Петербурге к 2025 году останется только три государственных унитарных предприятия

Остальные 34 реорганизуют согласно закону.

В Петербурге к 2025 году исчезнут практически все государственные унитарные предприятия (ГУП). Соответствующий план по их преобразованию или ликвидации обсудили и утвердили глава УФАС Вадим Владимиров и вице-губернатор Евгений Елин.

На сегодняшний день в Петербурге функционируют 37 ГУПов, однако 34 из них должны изменить организационно-правовую форму согласно закону о преобразовании ГУПов. Сохранят прежний вид только "Петербургский метрополитен", "Водоканал" и "АТС Смольного".

Известно, что предприятия "Центр", "Экострой" и "Южное" должны превратиться в акционерные общества до июля 2024 года, до конца 2024 года ту же процедуру должны пройти ГУПы "Ритуальные услуги", "Горэлектротранс" и "Пассажиравтотранс", а также "Столовая Мариинского дворца" и "Продовольственный фонд". "СФ "Минерал" и ГУП "Пиларн" должны присоединиться к ГУП "Экострой", ГУСПП "Красносельское" – присоединиться к ГУСПП "Южное". Также к ГУДП "Центр" присоединятся и будут реорганизованы ГУДП "Путь" и два ГУДСП "Курортное" и "Петродворцовое".

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Фото: Piter.TV