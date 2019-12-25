В Петербурге разработали установку лазерного выращивания для изготовления деталей судов

Аппарат позволит также ремонтировать высокопрочные детали для судов.

В Петербурге разработали и внедрили в производство установку лазерного выращивания. Как рассказали в пресс-службе Смольного, аппарат придумали ученые Института лазерных и сварочных технологий городского морского технического университета.

Разработка призвана изготавливать и ремонтировать высокопрочные детали для судов, в том числе, используемых в Арктике. Прямое лазерное выращивание основано на формировании или наплавке изделий из порошкового материала с помощью лазера. Новинка не имеет аналогов в мире и обладает высокой производительностью. Выращивание позволяет во много раз снизить себестоимость изготовления деталей сложной формы из высокопрочных материалов. Установку готовят к работе в Северодвинском Центре судоремонта "Звездочка". Отмечается, что в дальнейшем эта технология может быт внедрена в ракетно-космическую отрасль, энергетическое и транспортное машиностроение, а также атомную и нефтегазовую промышленность.

Ранее мы рассказывали, что в 2021 году в Петербурге появится завод электроники.

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