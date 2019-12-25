В Петербурге нашлось предприятие-фантом, которое якобы хранило 114 тонн творога

Предприятия по указанному адресу не оказалось.

В Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора выявили предприятие-фантом, которое было связано с незаконным перемещением груза молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За текущий год на площадку ООО "Фермерская лавка" от "Молочной фермы" должно было поступить 114 тонн творога. Сотрудники ведомства прибыли на адрес предприятия и не обнаружили его там, к тому же в помещении такого размера не поместилось такое количество продукции.

Инспекторы направили всю информацию о нарушениях в правоохранительные и налоговые органы.

Ранее Россельхознадзор выявил недобросовестного производителя молока в Петербурге.

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