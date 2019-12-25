Россельхознадзор выявил недобросовестного производителя молока в Петербурге

Реальная деятельность организации не соответствовала тому, что было заявлено в документах.

Специалисты Управления Россельхозназора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области выявила компанию, которая причастна к незаконному обороту потенциально небезопасной молочной продукции. При этом за последние три месяца организация произвела и направила другим компаниям более 216 тонн товара.

Речь идет об ООО "Молоко", которое расположено в Петербурге и занимается производством, хранением и реализацией молочной продукции. Однако, согласно данным из ЕГРЮЛ, у компании не заявлена деятельность по переработке или по фасовке пищевой продукции. Это означает, что продукция может быть некачественной и небезопасной. Организация поставляет молочную продукцию не только в Петербург, но и Ростовскую, Костромскую, Архангельскую, Мурманскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Кроме того, ведомство выявило еще ряд нарушений со стороны ООО "Молоко". В связи с этим регистрацию пользователей в системе "Меркурий" аннулировали. Информацию о нарушениях передадут в Федеральную налоговую службу, правоохранительные органы, территориальные управления Россельхознадзора, куда была направлена продукция.

Ранее стало известно о том, что финская сеть супермаркетов планирует открыть в Петербурге еще 10 магазинов.

Фото: pixabay.com