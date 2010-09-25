В Петербурге начались нерабочие дни

Они совпали с школьными каникулами и выходными в честь Дня народного единства.

В Петербурге стартовали нерабочие дни, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября. В этот период большинство заведений будут закрыты.

Нерабочую неделю ввели по указу президента РФ для стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусом. По словам руководителя рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете Евгения Шляхто, она необходима для того, чтобы разорвать цепочку передачи вирусной инфекции. Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что нерабочие дни нужно использовать для вакцинации. Он попросил туристов отказаться от визита в Северную столицу, так как почти все будет закрыто. Меры могут быть продлены после 7-го ноября, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Для музеев и театров сделали исключение, они продолжат свою работу, так как хорошо зарекомендовали себя с точки зрения соблюдения антиковидных требований. Для посещения нужно будет предъявить QR-код. Пожилые люди могут распечатать их и показывать на бумаге. При проверке кодов в учреждениях потребуется паспорт.

Ранее Piter.TV подробно рассказал, что будет открыто и закрыто в эти дни.

Фото: Piter.TV