Беглов призвал туристов отказаться от поездок в Петербург на нерабочей неделе

Гостиницы продолжат свою работу, но заселиться смогут только те, у кого есть QR-код или результат ПЦР-теста.

Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил туристов не приезжать в город в период нерабочих дней. По его словам, с 30 октября по 7 ноября в Северной столице будет нечего делать. Об этом он сказал в эфире телеканала "78".

Если приезд все же необходим, то в гостиницах будут действовать определенные требования. Нужно будет предъявить либо QR-код, либо свежий отрицательный ПЦР-тест. По словам Беглова, нерабочую неделю можно использовать, чтобы пообщаться с семьей. Это касается не только Петербурга, но и всей России. Приезжать туристам губернатор не видит смысла, так как все будет закрыто.

Если показатели заболеваемости коронавирусом не снизятся, жителей ждут новые запреты после 7 ноября, сказал Беглов.

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