Петербуржцев ждут новые ограничения, если эпидситуация не улучшится

Все запреты будут сняты, как только горожане достигнут коллективного иммунитета.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что в городе вводятся не самые жесткие ограничения. Однако если показатели заболеваемости коронавирусом не снизятся, жителей ждут новые запреты.

По словам Беглова, в планах открыть все к 8 ноября. Однако если не сработают введенные в период с 30 октября по 7 ноября меры, будут приняты другие.

Я не люблю слово локдаун. У нас – ограничения. Мы не все закрыли. Жизнь продолжается. Эти 9 дней даны для того, чтобы привиться. Отметил градоначальник

Беглов заявил, что все запреты будут сняты, как только в городе удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу.

Ранее мы писали, что петербургские школьники после длинных каникул могут перейти на дистанционное обучение.

Фото: gov.spb.ru