Петербургские школьники после длинных каникул могут перейти на дистанционное обучение

Полностью на удаленку дети уходили только в самом начале пандемии, весной 2020 года.

В Петербурге после осенних каникул в школах могут ввести дистанционное обучение. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Из-за пандемии коронавируса осенние каникулы продлили до двух недель. Вместо 3 ноября дети вернутся в школу 8 ноября. Однако если эпидемобстановка будет сложной, то им придется перейти на удаленку.

До каникул из-за карантина 170 классов в 64 школах учились дистанционно. Полностью на удаленку ученики уходили только в самом начале пандемии, весной 2020 года. Позже власти города предложили смешанный формат, при котором ребенка можно было перевести на дистанционку по желанию.

Жесткий локдаун по московскому образцу вводится в Петербурге с 30 октября по 7 ноября. В это время в городе будет закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек. В музеи и театры можно будет попасть только по QR-коду.

Ранее мы писали, что туристам не хотят возвращать деньги за отмененные из-за локдауна поездки в Петербург.

Фото: pexels.com