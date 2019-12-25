Туристам не хотят возвращать деньги за отмененные из-за локдауна поездки в Петербург

Авиакомпании и некоторые гостиницы заявили, что новые ограничения не являются причиной для полного возврата средств.

Около 90% туристов, собиравшихся в Петербург на ноябрьские праздники, решили отказаться от поездки из-за введенного локдауна. Однако авиакомпании и некоторые гостиницы не хотят возвращать деньги за отмененное путешествие. Об этом пишет "Фонтанка".

Как сообщила глава комиссии по выездному туризму и директор агентства "Арт-Тревел" Мария Ушакова, авиаперевозчики и руководство некоторых гостиниц считает, что новые ограничения не являются причиной для полного возврата средств.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге ввели локдаун. В этот период времени будет закрыто все, кроме аптек и продуктовых магазинов. В музеи и театры можно будет попасть только по QR-коду.

По словам главы "Петербургского магазина путешествий" Анны Твердохлебовой, у 80% туристов есть QR-код. Однако большинство из них хотят отменить поездку из-за того, что в городе нечего делать.

Ранее петербуржцам рассказали, какие штрафы ждут за несоблюдение антиковидных мер.

Фото: Piter.TV