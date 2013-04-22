Петербуржцам рассказали, какие штрафы ждут за несоблюдение антиковидных мер

Все требования на время нерабочих дней прописаны в 121 постановлении Смольного.

В среду, 27 октября, в Смольном рассказали о размерах штрафов и за что их могут выписать во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Штрафы предусмотрели для обычных горожан, для предприятий и даже для должностных лиц. Размер санкций прописали в статье 8-6-1 закона Санкт‑Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге". А все требования по соблюдения режима ограничений опубликованы в постановлении №121.

Если горожане не будут надевать маски или нарушат режим самоизоляции, будут обязаны выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей (первично) или 5 тыс. рублей (за вторичный проступок), поскольку это нарушение относят к нарушениям требований, "направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности".

Должностные и юридические лица могут попасться за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий, работы магазина или общепита. За это грозит штраф от 30 до 40 тыс. рублей (должностные лица), а также от 200 до 300 тыс. рублей (юридические лица).

Ранее мы писали, что в Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды.

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