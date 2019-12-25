В Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды

В среду, 27 октября, в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга объяснили, как именно будет проводиться проверка QR-кодов посетителей в торговых центрах.
Предполагается, что сотрудники именно магазинов будут выборочно проверять QR-код у посетителей. Вместе с QR-кодом человек также обязан предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ, военный билет или другой документ.
Те, у кого есть медотвод, могут предъявить только справку, выданную врачебной комиссией медицинской организации.
Уточняется, что в нерабочую неделю ТЦ, в которых есть пункты вакцинации, аптеки и объекты торговли товарами первой необходимости, будут открыты. Фуд-корты будут работать на вынос.
Ранее мы писали, что губернатор призвал петербуржцев привиться от коронавируса в нерабочие дни.
Фото: pexels
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