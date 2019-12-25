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В Петербурге начали готовить фонтаны к зиме
Вчера, 22:56
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mook1

В Петербурге начали готовить фонтаны к зиме

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Сезон фонтанов-2020 фактически завершен.

В понедельник, 5 октября, петербургское предприятие "Водоканал" объявило о завершении сезона работы фонтанов в режиме создания водной картины. В пресс-службе отметили, что фонтаны отключаются и консервируются на зиму – это позволяет защититть оборудование от влияния низких температур. 

В случае консервации вода сливается из трубопроводной системы, снимается насосное оборудование и подсветка, а само устройство фонтана герметизируется и подготавливается к холодным температурам. 

После консервации оборудование проходит техническое обслуживание – если потребуется, специалисты "Водоканала" заменят детали и узлы для открытия фонтанов в сезоне следующего года. 

Ранее стало известно, что за период 2020-2021 годов в Петербурге планируется восстановить и реконструировать 12 фонтанов и фонтанных комплексов, работы на пяти из них планируется завершить к концу текущего года.

Фото: Piter.tv

Теги: водоканал, петербург, фонтаны
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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