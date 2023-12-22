В Петербурге на некоторых избирательных участках собрались очереди. Их объяснили Масленицей

Юрий Кузьмин отметил, что избирателей было достаточно много с первого дня президентских выборов.

Сегодня, 17 марта, – последний день выборов президента РФ. Около полудня на некоторых избирательных участках Петербурга образовались очереди из желающих проголосовать горожан. Член Горизбиркома Юрий Кузьмин объяснил скопления людей Масленицей.

Юрий Кузьмин отметил, что избирателей было достаточно много с первого дня президентских выборов.

Мы видели, например, УИК №547, где снята какая-то очередь, но мы видим там явных аниматоров, мультипликационные фигуры, детей. То есть эта очередь связана с тем, что там, по-моему, проходит какой-то праздник недалеко от избирательного участка. Поэтому нужно эти вещи отделять друг от друга. Юрий Кузьмин, член Горизбиркома

В первый день президентских выборов проголосовали 30,57% или 1 162 692 избирателя, ко второму дню явка составила уже 54,52% – 2 074 847 петербуржцев. Сегодня к 10:00 на избирательные участки Петербурга пришли 55,92% или 2 128 199 человек.

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