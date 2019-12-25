В Петербурге на фестивале Stereoleto можно привиться от коронавируса

Для того чтобы привиться нужно иметь с собой СНИЛС, паспорт и медицинский полис.

В воскресенье, 13 июня, стало известно, что на фестивале Stereoleto можно получить прививку от коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

На территории "Севкабель порт" проходит юбилейный двадцатый фестиваль Stereoleto 13 и 14 июня. Организаторы мероприятия написали в сообщении, что на фестивале есть возможность вакцинироваться от коронавируса. Для того чтобы привиться нужно иметь с собой СНИЛС, паспорт и медицинский полис.

Недавно Piter.tv писал, что 862 человека подхватили коронавирус в Петербурге. Уже второй день Северная столица занимает третье место в стране по числу зараженных. Раньше город был на второй строчке.

Ранее мы сообщали, что за прошедшие 7 дней число смертей от ковида увеличилось по сравнению с прошлой неделей на 44.

Фото: Piter.tv

