На новостройках Парнаса началось трехмерное световое шоу

С перерывами оно продлится четыре часа.

На фасадах новостроек на севере Петербурга покажут трехмерные цифровые картины с изображением пейзажей города. Шоу проходит 19 и 20 декабря. Горожане уже поделились кадрами в социальных сетях.

По информации "ТАСС", шоу началось в 17:00 и продлится четыре часа. В течение этого времени на домах будут проецироваться фантастические картины цифрового художника Алексея Андреева. Они выполнены в стиле сюрреализма.

Картины можно увидеть на фасадах жилых домов на Заречной улице. Их видно даже издалека.

Ранее петербурженка показала, как выглядит проекционное граффити на доме Достоевского.

Фото: vk.com/severnajadolina