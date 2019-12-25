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На новостройках Парнаса началось трехмерное световое шоу
Сегодня, 19:00
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На новостройках Парнаса началось трехмерное световое шоу

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С перерывами оно продлится четыре часа.

На фасадах новостроек на севере Петербурга покажут трехмерные цифровые картины с изображением пейзажей города. Шоу проходит 19 и 20 декабря. Горожане уже поделились кадрами в социальных сетях. 

По информации "ТАСС", шоу началось в 17:00 и продлится четыре часа. В течение этого времени на домах будут проецироваться фантастические картины цифрового художника Алексея Андреева. Они выполнены в стиле сюрреализма. 

Картины можно увидеть на фасадах жилых домов на Заречной улице. Их видно даже издалека. 

Ранее петербурженка показала, как выглядит проекционное граффити на доме Достоевского. 

Фото: vk.com/severnajadolina

 

Теги: новостройки, проекция, световое шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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