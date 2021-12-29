В Петербурге на дистанционном обучении из-за COVID-19 находятся 9 классов

Еще 2327 учеников учатся в смешанном формате.

В Петербурге в связи с распространением ОРВИ и коронавируса закрыли одну группу в детском саду. Еще 9 классов в 8 школах находятся на дистанционном обучении. Также 2327 учеников учатся в смешанном формате (0,4% от общего количества обучающихся). Об этом 17 января сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Еще месяц назад из-за коронавируса и ОРВИ в Петербурге были закрыты 13 групп в 12 детских садах. На дистанционном обучении находились 180 классов в 97 школах. На смешанный формат по заявлению родителей перешли 4845 школьника.

Тем временем в Петербург совсем скоро прибудет детская вакцина от коронавируса "Спутник М". Ранее мы рассказывали, как будут вакцинировать детей.

Фото: pexels.com