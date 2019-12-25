Из-за ОРВИ и коронавируса дистанционно учатся 180 классов Петербурга

По данным на понедельник, 27 декабря, из-за распространения ОРВИ и коронавируса в Петербурге закрыто 13 групп в 12 детских садах. Об этом сообщили в комитете по образованию.
Кроме того, на дистанционном обучении находятся 180 классов в 97 школах, что составляет 0,9% от общего числа классов. Также на смешанный формат по заявлению родителей перешли 4845 школьника, что тоже составляет 0,9% от общего количества обучающихся.
Ранее мы писали, что петербургский Политех перешел на дистанционное обучение.
Фото: Piter.tv
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