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Петербургский Политех перешел на дистанционное обучение
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Петербургский Политех перешел на дистанционное обучение

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Студентов просят не приходить в университет уже 20 декабря.

Санкт-Петербургский политехнический университет объявил о переходе на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Вуз опубликовал соответствующую информацию с утра 19 декабря.

Студентов просят не приходить в университет уже 20 декабря. Официальный приказ по университету будет опубликован 20 декабря (понедельник).

Просим вас проявить личную ответственность: ограничить свои перемещения в городе и в университете.

Санкт-Петербургский политехнический университет

Первой на онлайн-обучение ушла Высшая школа экономики.

Ранее стало известно, когда в Петербурге начнутся школьные каникулы.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский политехнический университет

Теги: политех, студенты, учеба
Категории: Лента новостей,

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