Петербургский Политех перешел на дистанционное обучение

Санкт-Петербургский политехнический университет объявил о переходе на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Вуз опубликовал соответствующую информацию с утра 19 декабря.
Студентов просят не приходить в университет уже 20 декабря. Официальный приказ по университету будет опубликован 20 декабря (понедельник).
Просим вас проявить личную ответственность: ограничить свои перемещения в городе и в университете.
Санкт-Петербургский политехнический университет
Первой на онлайн-обучение ушла Высшая школа экономики.
Ранее стало известно, когда в Петербурге начнутся школьные каникулы.
Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский политехнический университет
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