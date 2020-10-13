Накануне классов было 69.

Стало известно новое количество классов в школах Петербурга, которое перешло на дистанционное обучение. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию сообщил портал 78.ru.

По состоянию на 13 октября, в Петербурге на дистанционное обучение перешел 81 класс в 39 школах. Накануне их было 69. Кроме того, в связи с выявлением или распространением ОРВИ на карантине находятся три группы в 3-х детских садах Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам из льготных категорий выделят бесплатные путевки в лагерь на время каникул. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом действие постановления могут приостановить.

Фото: Piter.tv