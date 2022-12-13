В Петербурге на 21% увеличилось количество новостроек за месяц

В Петербурге цена квадратного метра снизилась на 12,7% – до 222 300 рублей.

В декабре прошлого года розничные продажи квартир и апартаментов в новостройках Петербурга и области увеличились на 21%. Об этом пишет "РБК Петербург" со ссылкой на аналитиков рынка.

Показатели декабря превысили ноябрьские. При этом по сравнению с декабрем 2021 года показатели конца 2022 года снизились на 36%. В декабре 2022 года продали 3662 квартиры и апартаментов в новостройках, что на 13% выше показателей ноября. В Ленинградской области рост составил 37%.

В Петербурге цена квадратного метра снизилась на 12,7% – до 222 300 рублей.

Ранее квадратный метр в новостройках Петербурга за год подорожал на 13,8%. Аналитики сообщают, что цена в новостройках поднялась до 109, 7 тыс. рублей за квадратный метр.

Фото: Piter.tv