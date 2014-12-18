Квадратный метр в новостройках Петербурга за год подорожал на 13,8%

Аналитики сообщают, что цена в новостройках поднялась до 109, 7 тыс. рублей за квадратный метр.

В этом году цена квадратного метра в новостройках Петербурга выросла на 13,8%. Это меньше чем в среднем по стране. Так, средняя стоимость квадратного метра в новом жилье в стране увеличилась на 17,3%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала "Мир квартир".

Аналитики сообщают, что цена в новостройках поднялась до 109, 7 тыс. рублей за квадратный метр. Петербург не вошёл в первую десятку городов, где новое жильё подорожало меньше всего. Для сравнения в Москве новостройки выросли в цене всего на 1,9%, в Севастополе — на 4%, в Саранске — на 4,4%. В антилидерах оказались город Волжский (+42,2%), Владикавказ (+37,8%), Чита (+33,3%).

Подешевели новостройки в Мурманске (–10,4%), Грозном (–3,7%) и Улан-Удэ (–1,2%).

Фото: Piter.tv

