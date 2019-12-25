В Петербурге на 10 лет осудили вербовщика террористов

7 лет злоумышленник проведет в колонии строгого режима.

В Петербурге осудили пойманного вербовщика террористов. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по городу и области, уроженец Таджикистана Мусо Джалолов проведет 10 лет в неволе – три года в тюрьме и семь лет в колонии строгого режима. Такой приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Известно, что Джалолов вербовал в международную террористическую организацию "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", признанную запрещенной в РФ. Целью данных террористов было построение так называемого "Всемирного Халифата" путем насильственного свержения действующей власти.

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Фото: Piter.TV