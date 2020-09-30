В Приангарье арестовали 5 человек, которые незаконно охотились на редких птиц

Один из фигурантов дела попытался сбежать при задержании и выпрыгнул со 2 этажа.

Полиция совместно с ФСБ и при поддержке ОМОН задержали в Иркутске браконьеров, которые охотились на краснокнижных птиц.

МВД РФ по Иркутской области сообщает, что им удалось задержать 5 членов преступной группировки, которая занималась незаконной охотой на соколов, которые занесены в Красную Книгу.

Браконьеры ловили птиц планомерно, хорошо подготовившись. Для приманки они использовали голубей. При задержании один из злоумышленников попытался сбежать, выпрыгнув из окна на 2 этаже, но был пойман.

При обыске в квартире были найдены балабан и сапсан. Птицы переданы орнитологам. Браконьеры собирались вывезти редких птиц за границу и продать коллекционерам или любителям соколиной охоты.

Сейчас все подозреваемые арестованы. По данному факту расследуется уголовное дело.

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Видео и фото: МВД МЕДИА