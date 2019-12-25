В Челябинской области свыше 4 кг золота изъяли из незаконного оборота

В Челябинской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов.
ТАСС со ссылкой на следственные органы СКР по Челябинской области сообщает, что полиция у 3 подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов нашли и изъяли свыше 4 кг золота в слитках, изготовленных кустарным способом. Кроме золота у них обнаружили крупную сумму денег в размере 4,7 миллионов рублей.
Подозреваемые задержаны. Это два жителя Челябинской области и один житель Башкирии.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
СУ СК РФ по Челябинской области
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее:В Уфе охранник коррекционной школы надругался над двумя несовершеннолетними воспитанницами
Фото:СУ СК РФ по Челябинской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все