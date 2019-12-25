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В Челябинской области свыше 4 кг золота изъяли из незаконного оборота
Сегодня, 11:29
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MShaffter

В Челябинской области свыше 4 кг золота изъяли из незаконного оборота

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Трое злоумышленников изготавливали слитки кустарным способом.

В Челябинской области расследуется уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов.

ТАСС со ссылкой на следственные органы СКР по Челябинской области сообщает, что полиция у 3 подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов нашли и изъяли свыше 4 кг золота в слитках, изготовленных кустарным способом. Кроме золота у них обнаружили крупную сумму денег в размере 4,7 миллионов рублей. 

Подозреваемые задержаны. Это два жителя Челябинской области и один житель Башкирии.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. 

СУ СК РФ по Челябинской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:СУ СК РФ по Челябинской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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