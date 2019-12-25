В Уфе охранник коррекционной школы надругался над двумя несовершеннолетними воспитанницами

От действий педофила пострадали девочки 13 и 14 лет.

В Уфе расследуется уголовное дело в отношении охранника-педофила.

Региональные следственные органы СКР по Башкирии сообщают, что в отношении 57-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по статье " насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и лица не достигшего 14-летнего возраста".

По версии следствия, мужчина, охранник частной фирмы, во время работы в коррекционной школе совершил свои гнусные действия к 13 и 14-летним девочкам, воспитанницам интерната. Пострадавшие рассказали о случившемся директору, та обратилась в полицию.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе расследования также будет проверена организация работы школы-интерната и частной охранной организации на предмет законности допуска подозреваемого до работы на территории образовательного учреждения. СУ СК РФ по Республике Башкортостан

Расследование уголовного дела продолжается.

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