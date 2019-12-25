В Красноярском крае в заброшенном здании нашли тело 14-летней школьницы

По предварительным данным, подросток упала с высоты и разбилась.

В Красноярске расследуются обстоятельства гибели 14-летней школьницы.

Издание newslab сообщает, что прокуратура края взяла на контроль расследование причин гибели 14-летней школьницы. Девочка пропала в конце сентября, 27 сентября ее тело было найдено в заброшенном здании на улице Томской. У девушки были травмы, характерные при падении с большой высоты.

Прокурора выясняет все причины и обстоятельства гибели школьницы. Прокуратурой Ленинского района также будут тщательно проверено, каким образом несовершеннолетняя свободным доступом попала на объект.

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Фото: Piter.TV