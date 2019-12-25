В Свердловской области нашли тело пропавшей 3-летней девочки

Тело было найдено в реке недалеко от дома. Туфельки ребенка нашли в другом месте.

В Свердловской области в реке нашли тело 3-летней девочки.

РИА Новости со ссылкой на региональный СКР сообщает, что в воскресенье в селе Покровское в Свердловской области пропала 3-летняя девочка. О пропавшем ребенке сообщил отец малышки. Незамедлительно были организованы поиски, которые закончились к вечеру.

Тело девочки было найдено в реке недалеко от дома. Обувь ребенка полицейские нашли отдельно. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения точных причин смерти назначена экспертиза. Уточняется, что семья благополучная, отец девочки работает в больнице.

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