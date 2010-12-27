Петербуржец угрожал медикам гранатой

Следственный комитет принял к рассмотрению уголовное дело.

В Следком Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с гранатой на медика скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 5 ноября, на улице Турку. 59-летний мужчина держал в руке гранату и угрожал прибывшей бригаде скорой помощи. Пришлось вызвать полицейских, которые задержали злоумышленника, а также нашли в его квартире патроны и запалы для гранаты. МВД возбудило уголовные дела по статьям "угроза убийством" и "незаконное хранение оружия".

Расследование продолжается, скоро мужчине предъявят обвинения.

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