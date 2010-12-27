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Убийство близнецов с поджогом на Загребском вывело полицию на взрывчатку
Сегодня, 8:23
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lesjasap
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Убийство близнецов с поджогом на Загребском вывело полицию на взрывчатку

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Оперативники нашли запрещенную лабораторию благодаря расследованию двойного убийства.

Полиция обнаружила во Фрунзенском районе лабораторию со взрывчатыми веществами. К помещению оперативников привело расследование убийства близнецов на Загребском бульваре и последующем поджоге квартиры. Преступление злоумышленники пытались скрыть под видом утечки газа, но просчитались: спасатели успели потушить комнату и найти следы насильственной смерти двоих человек.

Как отмечают представители закона, в квартире подозреваемых по данному делу обнаружена лаборатория с арсеналом оружия и опасных веществ. В настоящее время задержан 30-летний Кузьма Банщиков. Он арестован. Еще один участник -  32-летний Денис Гордеев успел скрыться от правоохранительных органов на территории Курской области, но позже был схвачен.

Следователи отмечают, что сосед преступников - 62-летний петербуржец подпольно создавал оружие. В помещении изъято восемь килограммов пороха, триста граммов  пикриновой кислоты, граната, детонаторы, заготовки под пистолеты, семьсот патронов. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде. Его обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Фото: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Криминальные происшествия Новости СПб

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