После пожара на Загребском обнаружены трупы близнецов с многочисленными ранениями

Странными обстоятельствами гибели петербуржцев будет заниматься полиция.

На пепелище пожара во Фрунзенском районе полиция обнаружила тела погибших брата и сестры. Как отмечают специалисты, на телах родственников были зафиксированы явные признаки насильственной смерти: колото-резаные раны. Близнецов нашли в квартире по Загребскому бульвару, 27. Немногим ранее на место выезжали представители ГУ МЧС по региону. Специалисты тушили там заполыхавшую квартиру. Трупы найдены именно в пострадавшем помещении.

Представители правоохранительных органов отметили, что жертвам было по 51 году. Несмотря на сильные ожоги, эксперты разглядели раны, распространявшиеся по всему телу и мужчины, и женщины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Будет возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv