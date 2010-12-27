На Загребском бульваре почти два часа полыхала квартира‍

Сейчас сведений о пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на 14 августа загорелась жилая квартира. На место были вызваны специалисты ГУ МЧС. На пульт дежурного информация об инциденте поступила около 23 часов вечера.Об этом сообщает пресс-служба экстренного ведомства по региону.

Спасатели ликвидировали пламя на Загребском бульваре, 27. Там полностью выгорела одна из комнат. Пострадало помещение с площадью в 12 квадратных метров. Тушение заняло у пожарных около получаса. В работах участвовали 13 человек личного состава и три единицы спецтехники.

На данный момент сведения о пострадавших не предоставлены.

Фото: Piter.tv