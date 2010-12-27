В Петербурге раскрыто убийство близнецов, сгоревших на Загребском

Личности обоих преступников установлены.

Правоохранительные органы Петербурга задержали подозреваемых в двойном убийстве на Загребском проспекте, 27. Напомним, что тела жертв-близнецов были найдены спасателями во время вызова из-за пожара. Огнеборцам показались странными раны на телах погибших и они обратили на это внимание оперативников. Позже эксперты смогли выяснить, что местные жители действительно погибли не своей смертью.

Один из преступников родился в Северной столице, второй - приехал из Курской области. Злоумышленники сначала зарезали брата и сестру, а затем вынесли из квартиры телевизор, украшения и другие дорогостоящие вещи. После этого напарники приняли решение поджечь помещение. Инцидент произошел 13 августа. Полиция отмечает, что фигуранты дела ранее были судимы. Одному из них уже предъявлено обвинение.

Фото: Piter.tv