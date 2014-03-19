Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

В Петербурге могут ввести поминутный тариф на платную парковку. Об этом в эфире телеканала 78 рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Он напомнил, что с 1 декабря стоимость платной парковки составляет 100 рублей, с начала 2022 года никаких повышений больше не планируется. При этом он отметил несправедливость таких моментов, когда автомобиль нужно оставить ненадолго, а платить приходится за час.

Если вам надо поставить автомобиль на 20 минут, вы всё равно заплатите за час, что не совсем справедливо, введение поминутного тарифа решит эту проблему. Кирилл Поляков, глава Комтранса

Напомним, парковка в центре Петербурга станет бесплатной на одну ночь.

Фото: Piter.tv