В Москве более 90% всех поездок совершается с помощью карты "Тройка".

В четверг, 13 августа, стало известно о том, что в Петербурге могут внедрить московскую систему оплаты проезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам экспертов, в московском общественном транспорте до 90% всех поездок совершается с помощью карты "Тройка". Кроме того, оплатить можно альтернативными носителями с этой же функцией— кольца, жетоны, кожаные браслеты и брелоки.

Напомним, что в 2002 году соответствующая программа получила главную награду международной премии Transport Ticketing Global.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП.

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