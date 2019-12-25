Единую систему оплаты парковок и проезда могут ввести для Петербурга и Москвы

Вопрос обсуждают власти двух регионов.

Власти Санкт-Петербурга и Москвы обсуждают вопрос объединения систем оплаты парковки и проезда в общественном транспорте. Как сообщил портал "Фонтанка" 12 августа, решать вопрос о целесообразности объединения систем предстоит специальной рабочей группе.

Инициатива об интеграции поступила из столицы, куратором проекта стал заместитель мэра Максим Ликсутов. С петербургской стороны диалог вести будет вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее мы напоминали, что льготами на проезд в пригородном транспорте можно пользоваться без ограничений. Ограничения по использованию проездных отменены.

Фото: Piter.tv