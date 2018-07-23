В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

Всего в России за указанный период было зарегистрировано 287,5 тысячи новых ИП.

В четверг, 13 августа, стало известно о том, что в Петербурге на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП. Соответствующие данные приводит компания-разработчик информационных систем Seldon.

Отмечается, что в Северной столице в период пандемии количество регистраций новых ИП понизилось на 48,5%. Резкое снижение также наблюдается в Москве и Подмосковье.

В целом по России за первое полугодие 2020 года зарегистрировано 287,5 тысячи новых ИП, что на 34,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что водители маршруток Санкт-Петербурга стали бояться пассажиров без масок.

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