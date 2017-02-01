В Петербурге стали в полтора раза чаще покупать жилье в новостройках

Общее количество зарегистрированных сделок за первое полугодие 2018 года составило 307 587.

За первое полугодие 2018 года в Петербурге в полтора раза выросло число желающих купить жилье в новостройке. Если в этом году было заключено 38 384 ДДУ, то за аналогичный период в прошлом — 25 611. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Сотрудники ведомства также зафиксировали резкий рост выдачи ипотеки на жилье за эти шесть месяцев. В этом году уже взято 63 148 займов, что на 58 % больше, чем в 2017 году (39 988). Общее количество зарегистрированных сделок за первое полугодие 2018 года составило 307 587. Всего было принято 471 173 заявления о государственном кадастровом учете или учете и государственной регистрации прав на недвижимость.

Ранее мы писали, что петербургские застройщики сдали в июне 89 домов на 1301 квартиру.

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