Водители маршруток Санкт-Петербурга стали бояться пассажиров без масок

Количество водителей сократилось.

Водители маршруток бояться работать из-за того, что не все пассажиры носят маски. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал директор по организации перевозок "Питеравто" Роман Юренев.

В период активного распространения коронавируса недостаток водителей был незаметен, так как количество транспортных средств на линии сократили, однако сейчас оказалось, что водителей все же не хватает.

Юренев попросил горожан соблюдать масочный режим, а также заверил, что сами водители обеспечены всем необходимым. Каждый день им выдают маски, перчатки и средства дезинфекции. Кроме того, салон регулярно обрабатывается.

В течение последней недели пассажиров без масок перестали пускать. Сотрудники метрополитена на входе просят граждан надеть средства индивидуальной защиты.

Фото: АО "Третий парк" / VK