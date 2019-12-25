В метро Петербурга снова перестали пускать без масок

Пассажиры петербургской подземки рассказали в социальных сетях, что на некоторых станциях снова стали строго требовать надеть маску, перед тем, как спуститься в метро.
С такой ситуацией сегодня столкнулись пассажиры на станциях "Электросила", "Приморская" и "Черная речка", "Улица Дыбенко".
Маразм крепчает! После трёх недель нормальной жизни, меня на "Дыбенко" без маски не пустили в метро.
Яна Степанова, пассажирка
При этом на станции "Рыбацкое" и "Петроградская" пассажиры без масок свободно проходили через турникеты, на "Садовой" тоже можно увидеть множество людей без СИЗ.
В комментариях местные жители разделились на два лагеря – "за" и "против" возобновления подобных требований.
Накануне появилась информация о том, что в петербургском метро решили не проводить "масочные" рейды.
Фото: Piter.TV
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