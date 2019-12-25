В метро Петербурга снова перестали пускать без масок

При этом ограничения действуют не на всех станциях метро.

Пассажиры петербургской подземки рассказали в социальных сетях, что на некоторых станциях снова стали строго требовать надеть маску, перед тем, как спуститься в метро.

С такой ситуацией сегодня столкнулись пассажиры на станциях "Электросила", "Приморская" и "Черная речка", "Улица Дыбенко".

Маразм крепчает! После трёх недель нормальной жизни, меня на "Дыбенко" без маски не пустили в метро. Яна Степанова, пассажирка

При этом на станции "Рыбацкое" и "Петроградская" пассажиры без масок свободно проходили через турникеты, на "Садовой" тоже можно увидеть множество людей без СИЗ.

В комментариях местные жители разделились на два лагеря – "за" и "против" возобновления подобных требований.

Накануне появилась информация о том, что в петербургском метро решили не проводить "масочные" рейды.

Фото: Piter.TV