В петербургском метро решили не проводить "масочные" рейды

В Петербурге лишь немногие продолжают носить маски на улице и в общественном транспорте.

Как стало известно во вторник, 4 августа, в петербургской подземке решили не проводить рейды по контролю за соблюдением масочного режима, как в Москве. Об этом сообщили СМИ.

Предполагается, что это связанно с тем, что сейчас петербуржцы редко надевают маски не только на улице и в общественном транспорте, но и в магазинах, салонах красоты, торговых центрах. В начале коронавирусных ограничений за соблюдением мер следили тщательно. Так в пресс-службе метро отметили, что напоминают пассажирам о масочном режиме, однако ужесточения мер пока нет

Ранее мы писали, что жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 22 человека.

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