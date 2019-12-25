Эксперты высказались о возможном подорожании проезда в петербургском метро

В этом году увеличение цен может ждать и обладателей "Подорожника". Мнения специалистов по вопросу разделились.

С 1 января 2023 года цена на проезд в петербургской подземке может подняться на 5 рублей. Таким образом, для покупки одного жетона необходимо будет иметь при себе 70 рублей. Предложение ещё обсудят городские парламентарии, однако среди экспертов уже началось обсуждение такой меры. Мнения властей и экспертов привёл Spb.aif.ru.

Правительство уверяет, что увеличение стоимости уже стало традиционым для города и коснется только разового гостевого тарифа. Таким образом, больше платить будут туристы, которые составляют 10% от пассажиропотока в метро. Тем не менее, стоит упомянуть, что подорожание затронет и обладателей "Подорожника"и единого электронного билета – они будут платить 43 вместо 40 рублей и 49 вместо 45 рублей соответственно.

Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов отнёсся к возможности подорожания негативно, отметив, что транспорт является кровеносной системой города.

Работу такой важной отрасли нужно постоянно улучшать и стимулировать, тем самым снижая себестоимость перевозок. Ведь "Метрополитен", Горэлектротранс и т. д. – городские предприятия. Мы уже забыли, что в 2015 году за метро платили 31 рубль. Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей России

Как подчеркнула замдиректора Санкт-Петербургского института транспортных систем Елена Ногова, окончательного решения о подорожании всё же пока не принято. Если прогнозы сбудутся, ситуацию надо будет проанализировать гражданам, которые пользуются общественным транспортом.

Посчитать, как отразится на вашем кошельке использование и так называемого разового гостевого тарифа, и билетов длительного пользования. Если стоимость вашей карточки, например, в месяц вырастет на 20-50 рублей – это не страшно. Елена Ногова, заместитель директора Санкт-Петербургского института транспортных систем

Ранее мы сообщили о том, что станцию метро "Горный институт"" оценили более чем в полмиллиона рублей.

Фото: Piter.TV