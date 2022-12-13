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В Петербурге могут усложнить банкротство УК
Сегодня, 19:53
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В Петербурге могут усложнить банкротство УК

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Комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды предлагает пересмотреть критерии финансовой несостоятельности и порядок привлечения к ответственности для этой категории бизнеса

Депутаты ЗакСа Петербурга обсудили федеральную инициативу об усложнении процедуры банкротства управляющих компаний. Об этом 8 февраля рассказали в пресс-службе парламента города. 

Комиссия по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды предлагает пересмотреть критерии финансовой несостоятельности и порядок привлечения к ответственности для этой категории бизнеса.

Предполагается, что минимальный размер задолженности будет привязан к объему выручки. Также увеличат время погашения долга – с двух месяцев до полутора лет. После нововведений для того, чтобы привлечь контролирующее лицо к ответственности, сначала нужно будет доказать его умысел на преднамеренное банкротство. Это необходимо, чтобы стабилизировать положение компаний и защитить добросовестные управляющие организации.

Ранее малообеспеченным петербуржцам помогут с газификацией жилья. Речь идет в среднем о подключении по ста адресам ежегодно.

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: банкротство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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