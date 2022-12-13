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В Петербурге Рыбоперерабатывающий завод № 1 подал иск о банкротстве
Вчера, 22:27
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В Петербурге Рыбоперерабатывающий завод № 1 подал иск о банкротстве

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Предприятие находится в Угольной гавани и является одним из крупнейших в российской отрасли переработки.

В Петербурге Рыбоперерабатывающий завод № 1 прекратил работу и подал иск о признании себя банкротом в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Информация об этом появилась на сайте картотеки арбитражных дел.

Предприятие находится в Угольной гавани и является одним из крупнейших в российской отрасли переработки. С октября 2022 года более 200 сотрудников завода отправили в простой, оставив только тех, кто обеспечивает жизнедеятельность компании.

Ранее суд признал банкротство АО "Талион" в Петербурге. Компании частично принадлежит пятизвёздочный отель "Талион Империал" в центре Северной столицы.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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