Суд признал банкротство АО "Талион" в Петербурге

Компании частично принадлежит пятизвёздочный отель "Талион Империал" в центре Северной столицы.

Решением Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области АО "Талион", которое входит в одноимённую ГК Александра Ебралидзе, было признано банкротом. Об этом Piter.TV узнал из данных картотеки арбитражных судов.

Также АО "Талион" владеет часть пятизвёздочного отеля "Талион Империал" на Невском проспекте. Теперь в егго отношении открыто конкурсное производство. Суммарно долги группы компаний оценены в 44,4 млрд рублей, а на конец прошлого года её активы равнялись 6,9 млрд рублей.

Как напоминает издание "Коммерсантъ", иск о банкротстве "Талиона" был подан банком "Санкт-Петербург" в 2021 году: в результате компанию признали поручителем по кредиту на 5,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что конкурсный управляющий по банкротству "Метростроя" решила выйти из дела.

Фото: Citywalls.ru