Суд признал банкротство АО "Талион" в Петербурге

Решением Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области АО "Талион", которое входит в одноимённую ГК Александра Ебралидзе, было признано банкротом. Об этом Piter.TV узнал из данных картотеки арбитражных судов.
Также АО "Талион" владеет часть пятизвёздочного отеля "Талион Империал" на Невском проспекте. Теперь в егго отношении открыто конкурсное производство. Суммарно долги группы компаний оценены в 44,4 млрд рублей, а на конец прошлого года её активы равнялись 6,9 млрд рублей.
Как напоминает издание "Коммерсантъ", иск о банкротстве "Талиона" был подан банком "Санкт-Петербург" в 2021 году: в результате компанию признали поручителем по кредиту на 5,5 млрд рублей.
Ранее мы сообщили о том, что конкурсный управляющий по банкротству "Метростроя" решила выйти из дела.
Фото: Citywalls.ru
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