Конкурсный управляющий по банкротству "Метростроя" решила выйти из дела

Светлана Судья подала заявление в арбитраж, попросив освободить её от должности.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял заявление конкурсного управляющего по делу о банкротстве "Метростроя" Светланы Судьи об отстранении от должности. Об этом сообщает сообщает "Деловой Петербург".

Напомним, что год назад ОАО "Метрострой" было признано банкротом. Соответствующее ходатайство также подал арбитражный управляющий обанкротившейся компании Григорий Авдеев, ссылаясь на решение кредиторов.

В тот же момент СРО "Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет" Светлана Судья была назначена конкурсным управляющим по делу. Сейчас она решила отойти от разбирательств.

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Фото: РИА Новости / Алексей Даничев