Поиск составителя рабочей документации для замены эскалаторов на "Чернышевской" проводится повторно

Первый раз тендер объявили в конце июня, однако позже по неизвестной причине его отменили.

АО "Метрострой Северной столицы" повторно ищет подрядчика, который подготовит рабочую документацию по замене эскалаторов и ремонту вестибюля станции метро "Чернышевская". На этот раз начальная цена контракта достигла 99,6 млн рублей. Piter.TV ознакомился с материалами к закупке на портале ЕИС.

Напомним, что первый раз закупка была размещена в конце июня, её цена составляла 98,1 млн рублей. Тем не менее, 11 июля конкурс отменили без объяснения конкретных причин.



Будущему исполнителю по-прежнему готовы поручить инженерно-географические изыскания, а также полный объём рабочей и сметной документации. Предоставить окончательный результат нужно до 21 апреля 2023 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 13 сентября.

Ранее мы сообщили о том, что кинотеатр "Аврора" приобрёл диваны и кресла для зрителей за 13,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV