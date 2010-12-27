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В Петербурге могут ликвидировать избиркомы муниципальных округов
Сегодня, 13:27
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В Петербурге могут ликвидировать избиркомы муниципальных округов

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В перспективе избирательную систему ждет реформа.

В городском избиркоме задумались об упразднении в городах федерального значения избирательных комиссий муниципальных образований. Это касается и Петербурга. Об этом заявил председатель горизбиркома Виктор Минченко на совещании, посвященном нарушениям на муниципальных выборах, передает "Фонтанка.ру"

Миненко отметил, что на работу петербургских ИКМО поступило более 800 жалоб. В большинстве муниципалитетов кампания идет в штатном режиме, однако "позиция ряда муниципалитетов поставила всех в неудобное положение". 

В будущем избирательную систему ждет реформа. В Москве, Петербурге и Севастополе могут ликвидировать ИКМО. Представитель ЦИКа Николай Булаев также говорил о необходимости модернизировать систему выборов. 

Ранее Piter.TV рассказал о претензиях кандидатов в депутаты к муниципальным выборам. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборы, икмо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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