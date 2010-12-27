ЦИК поддерживает идею о реформе муниципальных избиркомов

О необходимости модернизировать систему заявил представитель ЦИКа Николай Булаев.

В ЦИК Петербурга выступили за необходимость проведения избирательной реформы, касающейся изменения в структуре ИКМО. Представитель ЦИКа Николай Булаев считает, что жители Северной столицы обычно не разделяют губернаторские и муниципальные выборы.

Специалист поддержал заявление о том, что местным ИКМО необходимо контроль. Причиной подобных мер стали многочисленные нарушения, о которых сообщают кандидаты на выборах в МО.

Их там наберется два десятка с трудом, но они портят всю картину. прокомментировал спикер

По данным ЦИКа, проблемы выявлены уже в двух десятках ИКМО. Это количество примерно равно одной пятой из всех ИКМО города. Булаев добавил, что нарушения рассматриваются в судебном порядке. После того, как инстанции вынесут административные решения, то некоторые из руководителей ИКМО лишатся должности.

Напомним, что Петербург в сентябре выберет муниципальных депутатов, которые займут должность на пять лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦИК не видит причин для отмены муниципальных выборов в Петербурге.

Фото: Piter.tv