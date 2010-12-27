Муниципальные выборы в Петербурге: скандалы, интриги, претензии

В Петербурге, помимо выборов губернатора, официально стартовала кампания в муниципальные законодательные собрания. И стартовала, нужно сказать, громко и со скандалами.

В частности, многих оппозиционных кандидатов не зарегистрировали после подачи документов. Естественно, что и сами эти кандидаты, и ряд петербургских СМИ усматривают в этом "происки режима", а также покушение на процедуру законных выборов.

Однако, если разбираться подробнее, то все не так просто и очевидно, как на первый взгляд. Поскольку нарушения в документах у таких кандидатов действительно есть, и довольно существенные. О чем следует рассказать подробнее.

Одним из таких громких процессов стал отказ в регистрации кандидату от "Яблока", Татьяне Лысовой. О том, как кандидат получила отказ написала, к примеру, "Фонтанка". Суть претензий в том, что Лысова некорректно указала некоторые из источников своего дохода. На что сама кандидат от "яблока" возразила в том духе, что "нарушение незначительно". Кстати, забегая вперед скажем, что очень многие кандидаты формулируют ответы на запросы ИКМО подобным образом. Что же касается "Фонтанки", то авторы материала скоромно умалчивают о том, что госпожа Лысова получила замечания за три дня до заседания ИКМО. Ей нужно было приехать в комиссию и вписать наименование ООО, в котором она работала и получала доход. Она же предпочла свой особый путь: поехала в штаб "Яблока", взяла там бумагу (такие с одним и тем же текстом бумаги вручены многим кандидатам), где как раз и говорится о "несущественности претензий", и, при этом, не раскрывается о каких недостатках идет речь. И после этого приехала в ИКМО, где торжественно вручила свой ответ. На предложение прямо сейчас и здесь дописать наименование, гордо отказалась: "Зарегистрируете, никуда не денетесь". В общем, такое поведение не очень характерно для "жертвы властного произвола".

Вообще же, стоит отметить, что нарушений подобного рода от "Яблока" в рамках этой кампании особенно много. Кандидаты "забывают" указать или корректно обозначить источники своих доходов, неверно оформляют финансовые отчеты или же попросту неправильно указывают название самого ИКМО, что намекает то ли на уровень компетентности этих людей, то ли на спланированную кампанию, по "не-выдвижению" на выборы с поднятием медийного шума.

Например, в СМИ, попала история кандидата Евгения Конопляного, который "собирал подписи лично", хотя не имел на это права, поскольку является действующим членом УИК с правом решающего голоса. Господин Конопляной возразил на это, что еще полгода назад подал заявление о выходе из Комиссии. Но подал его "по электронной почте", хотя по закону должен был сделать это лично.

Эту историю прокомментировали, и весьма показательным образом, уже в Городской избирательной комиссии. Один из членов ГИК заявил: "я бы всё-таки добавил, коллеги. Человек идет в депутаты, а как выйти из участковой комиссии, не знает. Может всё-таки надо немножко почитать и повысить уровень своей компетенции?".

Еще одна показательная история, снова с выдвиженцами от "Яблока" произошла в округе "Введенский". Там отказ в регистрации получили сразу несколько кандидатов. Они забыли предоставить решение с партийной конференции о собственном выдвижении. Вернее, думали, что такой документ достаточно подать только одному из них.

В итоге даже члену "Яблока", сотруднице ГИК Ольге Покровской пришлось публично посетовать на "не соответствующим образом организованную работу". При этом, господа Покровская выразила недоумение в связи с тем, что к работе по корректной подаче документов кандидатами ни её, ни иных профильных специалистов "почему-то тоже не привлекли".

Кстати, Покровская в своем выступлении упомянула Максима Каца, который является главой муниципальной кампании "Яблока", и который ведет работу пор выдвижению партийных кандидатов весьма странно.

К примеру, в районе Морской "яблочники" направили оповещение о проведении предвыборной конференции не в ИКМО Морской, куда должны были по закону, а зачем-то в местный муниципальный совет. Кстати, тоже по электронной почте. Но даже если бы отправили физически, то какое отношение муниципальный совет имеет к предвыборной партийной конференции "Яблока"?

Справедливости ради, стоит сказать, что отказы в регистрации на основании некорректно поданных документов касаются не только "Яблока", но и кандидатов от других партий: "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и самовыдвиженцев. С другой стороны, и ГИК, и ИКМО должны действовать по закону и если есть нарушения, тем более, когда выдвиженцы не желают их исправлять, отказ в регистрации – это та мера, к которой может и должна прибегнуть избирательная комиссия.

Так или иначе, но весь этот медийный шум привлек целую делегацию из ЦИК, в составе которой были Евгений Шевченко и Александр Кынев, кстати, сам из "Яблока". А дальше началось удивительное. Члены ЦИК потребовали зарегистрировать всех кандидатов от "Яблока", которым отказали по причине нарушений. Под давлением "десанта" ЦИК к подобным же рекомендациям пришла и Городская избирательная комиссия. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что до начала муниципальных выборов Горизбирком разослал в качестве методического пособия "Рабочий блокнот ИКМО", в котором даны разъяснения на все этапы избирательной кампании, образцы документов и требования к ним. А теперь он же, видимо, под нажимом представителей ЦИК настоятельно рекомендует нарушить требования избирательного законодательства и свои собственные инструктивные требования, и зарегистрировать кандидатов от "Яблока". Как предполагают наблюдатели, "Горизбирком в этой истории, кажется, хочет переложить ответственность с себя на ИКМО, чтобы кандидаты, поставленные в неравные условия, подавали жалобы в суд и судились именно с ИКМО, а не с Горизбиркомом. Ведь неправомерные решения предписывают принимать именно ИКМО".

В завершении, хочется все же напомнить, что в городе сейчас проходят 109 избирательных кампаний. Нарушения, о которых сообщают СМИ, имеются в 5-6 ИКМО. То, что в 103 остальных ИКМО идет нормальная работа. Но на слуху именно конфликтные ситуации, и если не знать эти цифры, то кажется, что вся муниципальная кампания Петербурга – это одна большая катастрофа. Что, конечно, не соответствует действительности. И здесь возникает вопрос: не идет ли речь о сознательной скандализации муниципальных выборов и намеренном нагнетании общественного недовольства петербуржцев откровенно манипулятивными методами?

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